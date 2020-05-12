«Анахайм» подписал новые контракты с Гуле и Кэрриком

«Анахайм Дакс» продлил контракты с защитником Бренданом Гуле и нападающим Сэмом Кэрриком, сообщает пресс-служба клуба. Гуле подписал контракт сроком на два года, Кэррик продлил соглашение на один сезон.
Ранее сообщалось, что Сэм Кэррик может перейти в «Барыс», где, скорее всего, заменит ушедшего Корбэна Найта. В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате НХЛ девять матчей и набрал 2 (1+1) очка.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Анахайм» набрал 67 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии.
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