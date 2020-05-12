Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Анахайм» подписал новые контракты с Гуле и Кэрриком

«Анахайм» подписал новые контракты с Гуле и Кэрриком
Хоккей / НХЛ 0

«Анахайм Дакс» продлил контракты с защитником Бренданом Гуле и нападающим Сэмом Кэрриком, сообщает пресс-служба клуба. Гуле подписал контракт сроком на два года, Кэррик продлил соглашение на один сезон.

Ранее сообщалось, что Сэм Кэррик может перейти в «Барыс», где, скорее всего, заменит ушедшего Корбэна Найта. В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате НХЛ девять матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Анахайм» набрал 67 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии.

Состав «Барыса» может пополнить нападающий системы «Анахайма» Кэррик
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020