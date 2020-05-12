Кравчук: у Романова очень интересное катание, как у Нидермайера

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал переход защитника Александра Романова в клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс».

«Тут очень сложно сделать прогноз — всё зависит от оперативной ситуации и мелких деталей. Скажем, год назад был сложный стартовый расклад в «Торонто» у Ильи Михеева, но у дебютанта многое получилось. Теперь там же будет жёсткая конкуренция у другого российского форварда-новичка Александра Барабанова, но все в его руках.

Если говорить о «Монреале», то там в обороне всё не так плотно, как, например, в атаке у «Торонто». Если есть определённые проблемы даже у Ши Уэбера, то что говорить о других защитниках «Канадиенс». То есть в принципе время для отъезда Романовым выбрано правильно. Но это только предстартовая расстановка — в лагере может всё измениться.

С кем могу сравнить Романова? Очень ценю нашу школу защитников, но в случае с Александром напрашиваются параллели с одним из лучших канадских защитников на стыке веков Скоттом Нидермайером. Он словно бы не катался по льду, а на нём парил, чем мог похвастаться, наверное, только американский защитник Брайан Лич. Вот и у Александра очень интересное, лёгкое катание, при этом он умеет правильно и жёстко подкатить под соперника, провести силовой приём. Тот же Нидермайер вот так в силовую не шёл, здесь можно вспомнить уже другую легенду.

Кого? Зинэтуллу Хайдяровича (Билялетдинова. — Прим. «Чемпионата»). Сразу видно, кто ставил молодому защитнику школу, понимание того, как контролировать соперника, с ним взаимодействовать. Как говорится, классика нашего жанра», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.ru.