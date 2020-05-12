ХК «Спартак» заключил контракт с нападающим Йори Лехтеря

Нападающий Йори Лехтеря стал очередным новичком «Спартака». Контракт с 32-летним финским нападающим подписан до 30 апреля 2021 года, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Лехтеря провёл 51 матч, записав на свой счёт 30 (15+15) баллов при показателе полезности "+4" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 17 минут и 20 секунд за матч. В плей-офф форвард на лёд не выходил.



Ранее в КХЛ Лехтеря защищал цвета ярославского «Локомотива» и новосибирской «Сибири», после чего пять лет играл в НХЛ. Всего в КХЛ в общей сложности в активе Йори 260 матчей и 194 (70+124) очка.