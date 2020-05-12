Толчинский: ЦСКА не смог предложить ничего сопоставимого с «Авангардом»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал переход в омский клуб. По истечении контракта с ЦСКА форвард получил статус ограниченно свободного агента. «Авангард» сделал Сергею контрактное предложение, которое не было повторено прежним клубом.

«Мне агент давно говорил, что «Авангард» интересуются мною. Но я до последнего думал, что останусь в ЦСКА. Потом Омск вышел с предложением, и оно меня заинтересовало. Очень рад, что всё именно так сложилось.

ЦСКА сделал своё предложение. Агент вёл переговоры, мы ждали какого-то более выгодного предложения, но не получили его. ЦСКА не смог предложить ничего сопоставимого с «Авангардом». И в финансах, да и мне вообще было приятно, что «Авангард» проявил такой интерес. Мне постоянно звонили менеджеры, я говорил с главным тренером. Такое отношение повлияло на мой выбор. А со стороны ЦСКА наоборот особого интереса я не увидел», — цитирует Толчинского Sport24.