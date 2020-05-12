Нападающий Йоонас Кемппайнен продолжит играть за СКА. Контракт рассчитан на один сезон

СКА заключил новый контракт с нападающим Йоонасом Кемппайненом, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 32-летний финский нападающий принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 13 (6+7) баллов при показателе полезности "+10" и 8 минутах штрафного времени. Кемппайнен проводил на площадке 14 минут и две секунды за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина нападающий забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Для Йоонаса этот сезон стал первым в Санкт-Петербурге после перехода из «Салавата Юлаева». Также Кемппайнен выступал за «Сибирь». В общей сложности за карьеру в КХЛ финский нападающий сыграл 265 матчей, в которых забросил 66 шайб и сделал 66 результативных передач.