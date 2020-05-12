Генменеджер «Сан-Хосе»: Ибрагимов — одарённый форвард, он принесёт нам пользу

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал подписание контракта новичка с российским нападающим Тимуром Ибрагимовым. Контракт 20-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на три сезона.
«Тимур — быстрый, физически одарённый крайний форвард, обладающий голевым чутьём. При помощи резкости он берёт верх над соперниками, против него сложно играть. Мы уверены, что его скорость, бросок и отношение к работе принесут пользу нашей организации», — приводит слова функционера официальный сайт НХЛ.
«Шаркс» выбрали Ибрагимова в шестом раунде драфта НХЛ в 2019 году под 164-м номером. Форвард является воспитанником хоккейной школы питерского СКА. В минувшем сезоне он выступал в ВХЛ за «СКА-Неву». В 35 матчах регулярного чемпионата Ибрагимов набрал 13 (5+8) результативных баллов при показателе полезности «+5».
- 12 мая 2020
-
20:06
-
19:41
-
19:24
-
18:53
-
18:31
-
18:09
-
17:39
-
17:21
-
16:46
-
16:35
-
16:15
-
15:53
-
15:35
-
15:10
-
14:34
-
14:08
-
14:02
-
13:40
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:15
-
12:06
-
11:50
-
11:32
-
11:10
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:06
-
09:00
-
07:00
-
06:55
-
06:26