Генменеджер «Сан-Хосе»: Ибрагимов — одарённый форвард, он принесёт нам пользу

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал подписание контракта новичка с российским нападающим Тимуром Ибрагимовым. Контракт 20-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на три сезона.



«Тимур — быстрый, физически одарённый крайний форвард, обладающий голевым чутьём. При помощи резкости он берёт верх над соперниками, против него сложно играть. Мы уверены, что его скорость, бросок и отношение к работе принесут пользу нашей организации», — приводит слова функционера официальный сайт НХЛ.



«Шаркс» выбрали Ибрагимова в шестом раунде драфта НХЛ в 2019 году под 164-м номером. Форвард является воспитанником хоккейной школы питерского СКА. В минувшем сезоне он выступал в ВХЛ за «СКА-Неву». В 35 матчах регулярного чемпионата Ибрагимов набрал 13 (5+8) результативных баллов при показателе полезности «+5».

«Сан-Хосе» подписал трёхлетний контракт с форвардом системы СКА Ибрагимовым