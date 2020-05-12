48-летний Яромир Ягр показал необычную тренировку

48-летний нападающий клуба «Кладно» Яромир Ягр показал необычную тренировку. Ветеран ловил покрышки на клюшку.

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За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз». В Континентальной хоккейной лиге Ягр также отметился, проведя несколько удачных сезонов за омский «Авангард».



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