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Овечкин: Ягр играл, когда ему было 70 лет, и до сих пор играет

Овечкин: Ягр играл, когда ему было 70 лет, и до сих пор играет
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о хоккеистах, которые впечатляют его больше всего.

«Есть несколько игроков. Само собой, Яромир Ягр: он играл, когда ему было 70, и продолжает играть до сих пор. Джо Торнтон. Здено Хара. Им почти 40 лет сейчас, а они до сих пор выступают. Им удаётся до сих пор показывать хорошую игру – это впечатляет», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Напомним, на самом деле Ягру сейчас 48 лет.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Ранее Овечкин показал необычный танец на отдыхе.

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