Скаут НХЛ: Лафренье способен сразу заиграть в НХЛ и произвести там впечатление

Скаут Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги Жан-Франсуа Дамфус поделился мнением о лидере рейтинга грядущего драфта НХЛ — нападающем Алексисе Лафренье.



«Лафренье уже состоявшийся и очень трудолюбивый игрок. Он понимает, что нужно для того, чтобы выйти на следующий уровень. Посмотрите на него. Я считаю, что он способен сразу же заиграть в НХЛ и произвести там впечатление», — приводит слова Дамфуса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, первая десятка фаворитов драфта от Крэйга Баттона выглядит так:



1. н. Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL)

2. н. Тим Штюцле («Мангейм», Германия)

3. н. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL)

4. н. Коул Перфетти («Сагино», OHL)

5. з. Джейми Дрисдейл («Эри Оттерс», OHL)

6. н. Джек Куинн («Оттава 67», OHL)

7. в. Ярослав Аскаров («СКА-Нева», Россия)

8. н. Марко Росси («Оттава», OHL)

9. н. Лукас Рэймонд («Фрелунда», Швеция)

10. н. Хендрикс Лапьер («Шикутими», QMJHL).