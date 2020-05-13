Морозов: одна команда из Западной конференции, скорее всего, перейдёт в Восточную

Президент КХЛ Алексей Морозов изложил позицию руководства лиги относительно матча за Кубок Открытия 2020 года, а также признал возможность перевода одной из команд Западной конференции в Восточную.

«Мы рассматриваем несколько вариантов. На данный момент самым логичным для меня и моих коллег выглядит матч за Кубок открытия между победителями Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона. Это ЦСКА и «Ак Барс». Думаю, что такая игра была бы интересна для болельщиков.



Что касается идеи перекрёстного плей-офф, то давно такие разговоры шли, вопрос прорабатывался. Но совет директоров не пришёл к единому мнению. Всё-таки у нас очень большой чемпионат по размерам. К примеру, если мы возьмём «Йокерит» и «Куньлунь», которые могут сойтись первом раунде плей-офф, то при семиматчевой серии командам придётся по четыре раза преодолевать большие расстояния и разницу часовых поясов. Это будет очень тяжело для спортсменов и в дальнейшем может сказаться на результате. Поэтому пока вопрос прорабатывается. В следующем году мы создадим рабочую группу совместно с клубами, чтобы обсудить некие варианты. Например, может быть перекрёст со стадии полуфинала. Но на данный момент он не принят.



В связи с тем что «Адмирал» не примет участия в следующем сезоне, мы разрабатываем такой вариант, что одна команда из Западной конференции, скорее всего, перейдёт в Восточную», — цитирует Морозова ТАСС.