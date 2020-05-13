Гашек и Ягр вошли в символическую сборную Чехии всех времён

Официальный сайт Международной федерации хоккея выбрал символическую сборную Чехии всех времён. В символическую сборную вошли вратарь и пятёрка полевых хоккеистов.
Голкипером был выбран знаменитый Доминик Гашек, ставший легендой в Национальной хоккейной лиге и завершивший карьеру в московском «Спартаке».
В качестве пары защитников выбраны Франтишек Поспишил и Томаш Каберле.
Тройку нападающих составили Вацлав Недомански, Владимир Мартинец и Яромир Ягр.
48-летний Ягр до сих пор продолжает игровую карьеру. За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».
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