Гашек и Ягр вошли в символическую сборную Чехии всех времён

Официальный сайт Международной федерации хоккея выбрал символическую сборную Чехии всех времён. В символическую сборную вошли вратарь и пятёрка полевых хоккеистов.



Голкипером был выбран знаменитый Доминик Гашек, ставший легендой в Национальной хоккейной лиге и завершивший карьеру в московском «Спартаке».



В качестве пары защитников выбраны Франтишек Поспишил и Томаш Каберле.



Тройку нападающих составили Вацлав Недомански, Владимир Мартинец и Яромир Ягр.



48-летний Ягр до сих пор продолжает игровую карьеру. За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».