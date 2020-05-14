Жена Овечкина показала тренировку мужа на берегу реки
Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала необычную тренировку мужа. Российский нападающий занимается с гантелями на берегу реки.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса, точные сроки возобновления сезона неизвестны. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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Овечкин принял участие в челлендже, показав хоккейное упражнение
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