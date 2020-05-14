Самсонов: тренеры и менеджеры «Каролины» работают так, будто лето уже наступило

Тренер по развитию клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Сергей Самсонов рассказал, как пандемия коронавируса изменила работу тренерского штаба.



«Сейчас мы стараемся проводить время так, как обычно делаем это летом. Мы готовимся к драфту, разбираем команды, которые находятся в зоне плей-офф, анализируем свободных агентов. Конечно, нынешняя ситуация многое изменила, и сейчас трудно сказать, когда всё вернётся в нормальное русло. Но я по-прежнему поддерживаю контакт с ребятами, стараюсь им помогать. Наш тренер по физической подготовке постоянно находится с ними на связи. Так что в какой-то степени можно сказать, что изменений немного. Единственное, ребятам, конечно, не хватает возможности тренироваться на льду. В этом плане тяжеловато, но тренеры и менеджмент стараются работать так, будто уже наступило лето», — цитирует Самсонова официальный сайт НХЛ.