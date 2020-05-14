«Торонто» подписал новый контракт с нападающим Бруксом
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новый контракт с нападающим Адамом Бруксом, информирует официальный сайт «листьев». 24-летний хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на два сезона. Годовая зарплата Брукса составит $ 725 тыс. при условии игры в основной команде.
В сезоне-2019/2020 Брукс провёл только семь матчей за основную команду «Торонто», сделал три результативные передачи при показателе полезности "+1" и нуле минут штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке семь минут 51 секунду за матч.
За фарм-клуб «Торонто» в АХЛ Брукс провёл 29 матчей, записав в актив 20 (9+11) баллов при показателе полезности «7» и 77 минутах штрафного времени.
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