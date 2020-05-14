Мышкин: когда Орр заканчивал карьеру, овация длилась 40 минут. Мы очень долго стояли

Олимпийский чемпион Владимир Мышкин поделился воспоминаниями об уходе из хоккея легендарного защитника Бобби Орра.
«На стыке 1978–1979 годов мы провели четыре поединка с клубами НХЛ. Самым запоминающимся стал последний — в Бостоне. И не потому что к тому времени мы одержали победу — просто в Бостоне перед началом игры мы очень долго стояли на площадке на синей линии. Слушали аплодисменты болельщиков в адрес Бобби Орра как дань уважения игроку, который в этот день прощался с хоккеем. Его майку поднимали под свод арены.
Овация длилась сорок минут. Вы не ослышались — сорок! Я никогда не видел Орра в деле, но судя по тому, как его провожали, это действительно был один из лучших игроков в истории хоккея. Но мы тогда победили — 4:1, и, получается, выиграли свою Суперсерию», — цитирует Мышкина «Прессбол».
- 14 мая 2020
-
23:32
-
22:55
-
22:08
-
21:44
-
21:32
-
21:10
-
20:45
-
20:22
-
19:57
-
19:18
-
19:08
-
18:44
-
18:11
-
18:03
-
17:44
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
16:13
-
15:46
-
15:15
-
14:50
-
14:15
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:19
-
12:03
-
11:55
-
11:20
-
11:00
-
10:33
-
10:15