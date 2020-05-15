Марнер — о возобновлении сезона: давайте зажжём, но что произойдёт, если кто-то умрёт?

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер поделился мыслями о возможном возобновлении сезона НХЛ. Он был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Точная дата возобновления пока неизвестна.



«Я думаю так – хорошо, я готов начать всё сначала, давайте зажжём. Но что, если кто-то заболеет и умрёт? Что тогда произойдёт? Это ужасные мысли, но всё же», – цитирует Марнера The Score.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. В мире зафиксировано более 4,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 300 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2 млн человек.