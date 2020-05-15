Вратарь «Лулео», который должен был перейти в «Адмирал», может продолжить карьеру в «Сочи»
Голкипер «Лулео» Джоэль Лассинантти может продолжить карьеру в КХЛ, сообщает Expressen.
Вратарь должен был подписать контракт с «Адмиралом», но клуб из Владивостока из-за финансовых проблем был вынужден сняться с турнира. Теперь у Лассинантти появилось предложение от «Сочи».
В прошедшем сезоне 27-летний швед провёл за «Лулео» 36 матчей при коэффициенте надёжности 1,59 и проценте отражённых бросков 92,8.
Высшим достижением Джоэля в карьере является победа в Лиге чемпионов 2015 года. В чемпионате Швеции Лассинантти два года кряду становился лучшим голкипером по коэффициенту надёжности. В 2019 году Джоэль также был признан лучшим голкипером SHL, а в 2020-м стал лидером чемпионата по матчам на ноль.
- 15 мая 2020
-
15:40
-
15:27
-
15:15
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:11
-
12:55
-
12:30
-
12:11
-
12:06
-
11:45
-
11:20
-
10:57
-
10:35
-
10:10
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
07:00
-
00:33
-
00:05
- 14 мая 2020
-
23:32
-
22:55
-
22:08
-
21:44
-
21:32
-
21:10
-
20:45
-
20:22
Партнерский контент