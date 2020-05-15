Вратарь «Лулео», который должен был перейти в «Адмирал», может продолжить карьеру в «Сочи»

Голкипер «Лулео» Джоэль Лассинантти может продолжить карьеру в КХЛ, сообщает Expressen.



Вратарь должен был подписать контракт с «Адмиралом», но клуб из Владивостока из-за финансовых проблем был вынужден сняться с турнира. Теперь у Лассинантти появилось предложение от «Сочи».

В прошедшем сезоне 27-летний швед провёл за «Лулео» 36 матчей при коэффициенте надёжности 1,59 и проценте отражённых бросков 92,8.

Высшим достижением Джоэля в карьере является победа в Лиге чемпионов 2015 года. В чемпионате Швеции Лассинантти два года кряду становился лучшим голкипером по коэффициенту надёжности. В 2019 году Джоэль также был признан лучшим голкипером SHL, а в 2020-м стал лидером чемпионата по матчам на ноль.