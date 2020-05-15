В 2004 году локаут сорвал обмен Данкана Кита из «Чикаго» на Джереми Рёника и Тони Амонте

Бывший генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Майк Смит рассказал The Athletic, что клуб едва не отдал Данкана Кита в «Филадельфию Флайерз» в обмен на Джереми Рёника и Тони Амонте.

Сделка была почти согласована, но из-за локаута в НХЛ наступил запрет на обмены. Кит проявил себя в АХЛ, из-за потолка зарплат «Чикаго» пришлось отказаться от нескольких ветеранов, и Амонте с Рёником доигрывали свои карьеры в других клубах. «Блэкхоукс» с Китом в качестве основного защитника завоевали три Кубка Стэнли и стали одной из лучших команд десятилетия в НХЛ.

По словам Смита, которые приводятся в телеграм-канале «Эпицентр», нападающим тогда было хорошо за 30, а Кит был молодым, но далеко не самым перспективным защитником «Чикаго». У них были первораундники Кэм Баркер, Антон Бабчук и Брент Сибрук, например, в рейтинге проспектов Hockeyfuture в сентябре 2004-го Данкан шёл ниже Михала Баринки и Лассе Кукконена, и тогда возможная потеря игрока не казалась трагичной.