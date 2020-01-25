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Овечкин и Малкин попали в сборные десятилетий по версии НХЛ

Овечкин и Малкин попали в сборные десятилетий по версии НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в первую сборную прошедшего десятилетия по версии Национальной хоккейной лиги.

Партнёрами Овечкина по символическому звену прошедшей декады стали нападающие Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и Патрик Кейн («Чикаго Блэкхокс»). Защитники Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») и Данкан Кит («Чикаго Блэкхокс»). Место в воротах занял Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»).

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин включён во вторую сборную прошедшего десятилетия. Вместе с Малкиным в данное звено были выбраны форварды Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»). Защитники – Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс»), и Здено Хара («Бостон Брюинз»). Вратарскую позицию в этом символическом звене занял шведский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Овечкин в составе «Кэпиталз» принял участие в 49 матчах регулярного сезона НХЛ, в которых отметился 34 голами и 16 результативными передачами (50 очков) при показателе полезности «-9» и 24 минутах штрафа. Всего за карьеру на его счету 1261 (692+569) очко в 1133 встречах.

В текущем сезоне Малкин в составе «Питтсбурга» набрал 50 (15+35) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+11» и 36 минутах штрафа. Всего за карьеру на его счету 1052 (406+646) очков в 889 встречах.

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