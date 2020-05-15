Экс-форвард «Эдмонтона» и сборной Чехии Гемски завершил карьеру в 36 лет

Бывший форвард «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Чехии Алеш Гемски объявил о завершении карьеры. 36-летний игрок не выходил на лёд с октября 2017 года, когда получил сотрясение мозга. По словам хоккеиста, он хотел объявить о завершении карьеры прошлым летом, потому что последствия травм всё ещё преследовали его.

«У меня по-прежнему были проблемы со здоровьем. Я два года восстанавливался после сотрясения, а потом напомнило о себе бедро. Мне сказали, что я уже вряд ли смогу сыграть больше 20% матчей в сезоне, и я понял, что это похоже на конец. Тогда я никому ничего не сказал, но в глубине души чувствовал, что всё кончено», – цитирует Гемски Sport.cz.

Он провёл 845 матчей в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Оттаву Сенаторз», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс», набрав 572 (174+398) очка. В 30 матчах плей-офф добавил 17 (6+11) баллов. В 2006 году вместе с «Ойлерз» дошёл до финала Кубка Стэнли.



В составе сборной Чехии Гемски становился чемпионом мира в 2005 году и выиграл бронзовую медаль Олимпиады-2006 в Турине.