Гончар: переговоры по контракту с «Питтсбургом» отложены из-за коронавируса
Ассистент главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал об обязанностях и новом контракте с клубом.
«У нас дружно работающий коллектив. Определённые обязанности у всех, конечно, есть. Кто-то отвечает за защитников, кто-то за нападающих. Но то же время, если пришёл большой объём работы, мы друг другу помогаем. Мне нравится работать в этом коллективе, потому что у нас очень хорошая атмосфера, взаимопонимание и помощь. Я бы сказал, что в рабочем плане меня всё устраивает.
Новый контракт? Мы начали о нём говорить, но потом случилась ситуация с коронавирусом, так что было решено отложить переговоры до того момента, когда мы поймём, что будет происходить», — приводит слова Гончара пресс-служба НХЛ.
Гончар — о возобновлении сезона: есть надежда, что этим летом мы будем играть
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