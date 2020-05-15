Гончар — о возобновлении сезона: есть надежда, что этим летом мы будем играть

Член тренерского штаба «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар поделился мнением о возможном возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги.
«Конечно, поначалу вообще было непонятно, что происходит. Никто ни с чем подобным не сталкивался. Чего ждать? Когда закончится? Что будем делать дальше? Но сейчас всё-таки идут разговоры о том, что сезон возобновится. Хотя точно никто не знает. Но начинают открываться штаты, магазины, торговые центры. Свет в конце туннеля виден. Есть надежда, что этим летом мы будем играть. Настроение не только у меня, но и у всех тренеров оптимистичное.
Малкин? С Женей мы дружим с тех пор, как играли вместе. Так что с ним и сейчас общаемся больше. У него всё хорошо, жив-здоров. А так в эти дни в основном общаюсь с тренерами», — приводит слова Гончара пресс-служба НХЛ.
- 15 мая 2020
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