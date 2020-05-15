Овечкин — о возобновлении сезона: непонятно, как всё это будет происходить

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возможном формате возобновления сезона НХЛ, приостановленного из-за коронавируса.

«Думаю, сезон возобновится в июле-августе. Судя по последним новостям, они хотят сделать формат с 24 командами в плей-офф. Непонятно, как всё это будет происходить. Очень много вариантов, тяжело предугадать. Мы работаем, находимся в форме. Надеемся, что всё откроется и мы завершим сезон», — сказал Овечкин во время прямого эфира на своей странице в «Инстаграме».

Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.