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Евгений Тимкин подпишет контракт со СКА

Евгений Тимкин подпишет контракт со СКА
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Тимкин подпишет контракт с петербургским СКА.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за магнитогорский «Металлург». В 46 матчах регулярного чемпионата Тимкин набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-3» и 27 минутах штрафного времени. В 5 матчах плей-офф форвард не отметился результативными действиями.

30 апреля 2020 года контракт Евгения с «Металлургом» истёк, после чего хоккеист стал неограниченно свободным агентом. Ранее хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард» и «Витязь». В лиге форвард провёл 625 матчей, забросил 79 шайб и отдал 71 результативную передачу при показателе «-36». Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016).

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