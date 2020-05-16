«Амур» обменял права на Руденкова в СКА, повторив оффершит «Магнитки» на 48 млн рублей

Стали известны подробности обмена нападающего хабаровского «Амура» Игоря Руденкова в петербургский СКА на форварда Сергея Плотникова.

Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», в конце апреля магнитогорский «Металлург» попытался перехватить Руденкова у «Амура» с помощью оффершита. «Магнитка» предложила ограниченно свободному агенту контракт на три года с зарплатой 18 млн рублей в первый сезон и по 15 млн на два последних года контракта. «Амур» повторил предложение уральцев и обменял форварда в СКА в обмен на Плотникова.

В минувшем сезоне 29-летний Плотников набрал 29 (8+21) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. В 4 матчах плей-офф на его счету две шайбы. 25-летний Руденков провёл за «Амур» 62 встречи и набрал 26 (13+13) очков за результативность.