Ушёл из жизни отец Сергея Гомоляко, он играл в одной тройке с Харламовым

Утром 16 мая на 74-м году ушёл из жизни Юрий Гомоляко, челябинский хоккеист и тренер, отец Сергея Гомоляко. Об этом сообщает пресс-служба «Трактора».
Юрий Петрович – воспитанник челябинского «Восхода», в котором выступал вместе с Владимиром Шабуниным и Анатолием Картаевым у заслуженного тренера СССР Сергея Захватова. В сезоне-1968/1969 старший Гомоляко играл за чебаркульскую «Звезду» в одном звене с Валерием Харламовым и Александром Гусевым, в той же команде играл Николай Макаров.
В 1969-м перешёл в уфимский «Салават Юлаев», где провёл восемь сезонов. В те времена в Уфе играло много челябинцев — Ветхов, Заварухин, Казаков, Михалёв, Ишматов, а наставником уфимского клуба был легендарный нападающий «Трактора» Владимир Каравдин.
В Уфе Юрий Петрович Гомоляко поставил на лёд сына. Когда Сергею исполнилось 15 лет, Гомоляко-старшего пригласили работать тренером в челябинскую школу высшего спортивного мастерства (ШВСМ). Так вся семья вернулась в Челябинск. Юрий Петрович Гомоляко бывал практически на всех матчах «Трактора» во дворце спорта «Юность», следил за игрой сына.
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