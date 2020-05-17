Томек Валтонен: мне будет интересно поработать со сборной Казахстана
Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен рассказал о переговорах с «Барысом» и готовности поработать со сборной Казахстана.
«Сейчас у меня нет контракта, поэтому, конечно, я заинтересован в работе. Не могу сказать большего. Все варианты интересны. Но на данный момент нет ничего определённого. Ещё не связывался со своим агентом, поэтому пока трудно что-то комментировать.
Контактировал ли с «Барысом»? Да. Тренировать сборную Казахстана мне тоже интересно. Это большой вызов. Два года работал с командой Польши, и это было действительно увлекательно. Мы достигли хороших результатов. С удовольствием поработал бы и со сборной Казахстана. Но пока не могу сказать чего-то конкретного», — цитирует Валтонена издание Jatkoaika.
Очередным кандидатом на должность главного тренера «Барыса» стал Вилле Пелтонен
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