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Очередным кандидатом на должность главного тренера «Барыса» стал Вилле Пелтонен

Очередным кандидатом на должность главного тренера «Барыса» стал Вилле Пелтонен
Хоккей / КХЛ 0

Новым главным тренером «Барыса» может стать бывший игрок сборной Финляндии четырёхкратный призёр Олимпиад Вилле Пелтонен.

Финский журналист Пекка Ялонен сообщил, что руководство «Барыса» опросило уже многих специалистов – как свободных, так и занятых. По его информации, казахстанский клуб КХЛ контактировал в том числе и с Пелтоненом. О подробностях переговоров пока не сообщается.

С 2016 года 47-летний специалист работал в Швейцарии. Два последних сезона возглавлял «Лозанну», но в конце февраля был уволен. Его сменил канадец Крэйг Мактавиш, ранее тренировавший «Локомотив». Ранее Пелтонен входил в тренерский штаб Кари Ялонена в сборной Финляндии.

В разное время сообщалось, что клуб из Нур-Султана могут возглавить Андрей Назаров, Сергей Зубов, Владимир Чебатуркин, Андрей Сидоренко, Игорь Уланов, Кари Ялонен, Ари-Пекка Селин, Милош Ржига и Томек Валтонен.

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