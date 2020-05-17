Очередным кандидатом на должность главного тренера «Барыса» стал Вилле Пелтонен

Новым главным тренером «Барыса» может стать бывший игрок сборной Финляндии четырёхкратный призёр Олимпиад Вилле Пелтонен.
Финский журналист Пекка Ялонен сообщил, что руководство «Барыса» опросило уже многих специалистов – как свободных, так и занятых. По его информации, казахстанский клуб КХЛ контактировал в том числе и с Пелтоненом. О подробностях переговоров пока не сообщается.
С 2016 года 47-летний специалист работал в Швейцарии. Два последних сезона возглавлял «Лозанну», но в конце февраля был уволен. Его сменил канадец Крэйг Мактавиш, ранее тренировавший «Локомотив». Ранее Пелтонен входил в тренерский штаб Кари Ялонена в сборной Финляндии.
В разное время сообщалось, что клуб из Нур-Султана могут возглавить Андрей Назаров, Сергей Зубов, Владимир Чебатуркин, Андрей Сидоренко, Игорь Уланов, Кари Ялонен, Ари-Пекка Селин, Милош Ржига и Томек Валтонен.
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