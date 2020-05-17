Линдберг: уверен, что КХЛ примет умное решение, как сделать так, чтобы мы играли
Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг поделился мнением о ситуацией с пандемией коронавируса в мире.
«Уверен, КХЛ примет умное решение, как сделать так, чтобы мы играли. Много вещей сейчас происходит, безопасность игроков должна быть приоритетом. Но не думаю об этом так много.
У нас не так много ограничений, как в других странах. Но нужно быть умным, когда вы не дома, избегать скопления людей. Это собственная ответственность. Как, наверное, и у хоккеиста – помогать обороне и пользоваться возможностью в атаке. В этом году приехал домой раньше, чем обычно. Провожу время с семьёй и уже три недели тренируюсь», — приводятся слова Линдберга в официальном блоге хоккейного клуба «Динамо» на Sports.ru.
Линдберг: мне сказали, что у «Динамо» лучшая арена в России, с классными болельщиками
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