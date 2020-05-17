Куликов — о коронавирусе: США потихоньку выходят из карантина, всё открывается

Защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

«Нахожусь во Флориде. Штаты потихоньку выходят из карантина. Всё открывается. Не пускают только на пляж и детские площадки. А так народ выходит на улицы. Процентов 25 ресторанов уже работают», — приводит слова Куликова «Советский спорт».

На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 4,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 313 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,8 млн человек.

Ранее хоккеисты НХЛ показали, как тренируются с собаками во время коронавируса.