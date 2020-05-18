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Девушка Панарина показала, как хоккеист отдыхает на фоне резвящейся собаки

Девушка Панарина показала, как хоккеист отдыхает на фоне резвящейся собаки
Хоккей / НХЛ 0

Алиса Знарок, девушка российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, поделилась забавным видео. Там запечатлено, как форвард отдыхает на фоне резвящейся собаки по кличке мистер Рыжий.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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