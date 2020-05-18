Свищёв — об академии «Авангарда»: всё свежее, всё новое. Очень понравилось

Нападающий клуба МХЛ «Омские Ястребы» Артём Свищёв поделился мнением об академии «Авангарда».
«Академия очень хорошая, мне она сразу понравилась. Всё свежее, всё новое. Хорошее место, где можно и поработать, и отдохнуть. В гостинице отличные номера, я жил в двухместном с Пашей Леукой. Вполне комфортно, хорошие телевизоры. Позже академию до конца укомплектовали, и теперь там есть всё, что нужно, и даже больше. Например, в медицинском блоке поставили барокамеру, после тяжёлых игр нас туда записывали на сеанс. Ложишься в неё, сперва издаётся звук, а потом чувствуешь, как меняется давление – начинает немного закладывать уши, как в самолёте. Но при этом там легко дышится, хороший воздух. После неё сразу быстрее восстанавливаешься, мне очень понравилось», — цитирует Свищёва официальный сайт «Авангарда».
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