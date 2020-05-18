Австрийский форвард Комарек может перебраться в КХЛ
Нападающий шведского клуба «Лулео» Константин Комарек сообщил, что ведёт переговоры с клубами Континентальной хоккейной лиги.
«Ко мне действительно есть интерес в КХЛ. Однако от заинтересованности до подписанного контракта долгий путь. Порой всё ограничивается только интересом. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова нападающего HockeyNews.se.
27-летний австрийский хоккеист сезон-2019/2020 начинал в шведском клубе «Мальме», откуда вскоре был обменян в «Лулео». Всего в регулярном чемпионате нападающий принял участие в 39 матчах, записав на свой счёт 22 (8+14) очка при показателе полезности "-1" и 16 минутах штрафного времени.
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