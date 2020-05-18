«Адмирал» направил 5 млн. рублей на борьбу с коронавирусом

Хоккейный клуб «Адмирал» направил на борьбу с коронавирусом 5 млн. рублей, информирует официальный сайт команды из Владивостока. Напомним, клуб не сыграет в следующем сезоне КХЛ.
Клуб в короткие сроки закупил экспресс-тесты на 5 млн рублей для выявления коронавируса COVID-19. Спортсмены развезли тесты по медицинским учреждениям края, находящимся на передовой борьбы с вирусом.
Новейшие тест-системы южнокорейского производства позволяют с высокой точностью определить наличие вируса в течение 10 минут. Применение тестов позволит оперативно выявлять бессимптомных больных и предотвратить распространение инфекции. 3750 экспресс-тестов переданы в 18 приморских медицинских учреждений.
Тест-системы, переданные в медучреждения Приморья хоккейным клубом «Адмирал» выгодно отличаются от многих аналогов тем, что позволяют брать на анализ кровь как из пальца, так и из вены.
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