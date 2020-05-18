«Амур» подписал новый контракт с Александром Горшковым
Хабаровский «Амур» подписал новый контракт с нападающим Александром Горшковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. 29-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Горшков принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 23 (14+9) балла при показателе полезности "+4" и 17 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 14 минут и 46 секунд за матч.
Горшков отыграл за «Амур» три сезона, ранее хоккеист защищал цвета «Адмирала» из Владивостока.
Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
- 18 мая 2020
-
13:40
-
13:25
-
13:09
-
13:02
-
12:46
-
12:26
-
12:13
-
11:59
-
11:45
-
11:26
-
10:59
-
10:30
-
10:01
-
09:47
-
09:26
-
09:09
-
07:00
-
04:03
-
00:52
-
00:43
-
00:37
-
00:27
-
00:00
- 17 мая 2020
-
23:48
-
23:01
-
22:53
-
22:37
-
21:49
-
21:38
-
21:21
-
21:12
-
20:53
-
20:41
-
20:39
-
20:25
Партнерский контент