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«Амур» подписал новый контракт с Александром Горшковым

«Амур» подписал новый контракт с Александром Горшковым
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» подписал новый контракт с нападающим Александром Горшковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. 29-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Горшков принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 23 (14+9) балла при показателе полезности "+4" и 17 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 14 минут и 46 секунд за матч.

Горшков отыграл за «Амур» три сезона, ранее хоккеист защищал цвета «Адмирала» из Владивостока.

Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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