Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сёмин: почётно получить награду, названную в честь такого человека, как Сергей Гимаев

Сёмин: почётно получить награду, названную в честь такого человека, как Сергей Гимаев
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий подольского «Витязя» Александр Сёмин прокомментировал получение награды как лучшему играющему ветерану-наставнику регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020.

«Почётно получить награду, названную в честь такого человека, как Сергей Гимаев, человека, при любых обстоятельствах говорившего всё как есть, только правду. Спасибо Лиге за то, что оценила мой вклад в игру команды.

Я чувствовал себя отлично, не ощущаю свой возраст и занимаюсь любимым делом, получая от этого удовольствие. Жаль, что концовка сезона получилась такой: моя травма в плей-офф, вылет «Витязя» и в итоге досрочное завершение чемпионата. Но здоровье людей дороже. Надеюсь, в следующем сезоне всё уже будет нормально», — приводит слова Сёмина пресс-служба лиги.

Яшкин признан самым ценным игроком сезона в КХЛ, Билялов — лучший вратарь
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020