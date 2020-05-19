Сёмин: почётно получить награду, названную в честь такого человека, как Сергей Гимаев

Нападающий подольского «Витязя» Александр Сёмин прокомментировал получение награды как лучшему играющему ветерану-наставнику регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020.

«Почётно получить награду, названную в честь такого человека, как Сергей Гимаев, человека, при любых обстоятельствах говорившего всё как есть, только правду. Спасибо Лиге за то, что оценила мой вклад в игру команды.

Я чувствовал себя отлично, не ощущаю свой возраст и занимаюсь любимым делом, получая от этого удовольствие. Жаль, что концовка сезона получилась такой: моя травма в плей-офф, вылет «Витязя» и в итоге досрочное завершение чемпионата. Но здоровье людей дороже. Надеюсь, в следующем сезоне всё уже будет нормально», — приводит слова Сёмина пресс-служба лиги.