Шнайдер — о провальном сезоне: даже не задумывался об уходе из хоккея

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер заявил, что намерен отработать контракт с «дьяволами» до конца.
«У меня ещё два года по контракту, и я хочу и должен отработать его. А дальше будет видно. Я понимаю, что в хоккее есть деловая составляющая, но считаю, что могу много дать команде во всех отношениях, если игра у меня идёт. В этом я вижу свою роль.
Удивительно, как быстро летит время. Мне 34 года, но я не чувствую себя на эти годы, а этот возраст имеет определенное значение в лиге. Раньше это было в порядке вещей, а сейчас каждый старше 30 … кажется, что занимаешь чье-то место, если ты не звезда. Эта мысль заставляет собраться, и это хорошо.
Появляется шанс сделать что-то новое, освоить новую технику, двигаться вперед, развиваться дальше. Можно уступать кому-то из молодых в плане гибкости или физики, но с возрастом лучше понимаешь, что происходит вокруг, начинаешь лучше читать игру, становишься мудрее", — цитирует Шнайдера пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ американский голкипер провёл 13 матчей в регулярном чемпионате при коэффициенте надёжности 3,53 и проценте отражённых бросков 88,7. В ходе чемпионата опытный голкипер прошёл через процедуру драфта отказов.
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