Хайнс — о Шнайдере на драфте отказов: надеюсь, это не конец его пути в клубе

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс прокомментировал помещение голкипера Кори Шнайдера на драфт отказов.
«Будем надеяться, что он пройдёт через драфт отказов и отправится в „Бингемтон“. Надеемся, что это не будет конец нашего совместного пути. Это возможность для нас помочь ему, а также возможность для него, чтобы помочь себе и найти свою игру. Это будет полезно для обеих сторон», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне 33-летний Шнайдер провёл шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ, не одержав ни одной победы. Он отражает 85,2% бросков при коэффициенте надёжности 4,59. В сезоне-2018/19 Шнайдер принял участие в 26 матчах. Он отразил 90,3% бросков, пропуская 3,06 шайбы в среднем за игру.
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