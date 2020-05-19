Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук провёл тренировку с женой

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук опубликовал в «Инстаграме» видео тренировки с женой Николь.
В этом сезоне 37-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Российский форвард начинал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», продолжил — в «Монреаль Канадиенс», а теперь он игрок «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. Регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 9263 человека.
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