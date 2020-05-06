Золото Олимпиады, игры в шахматы и роспись на груди фанатки. Фото карьеры Ильи Ковальчука

Илья Ковальчук всегда привлекал к себе внимание болельщиков и хоккейных специалистов. После нескольких лет тверской юноша находился в московской школе олимпийского резерва и активно участвовал в различных хоккейных турнирах. На российском первенстве в 1993 году он забросил 33 шайбы и попал в московское «Динамо». Позже в составе «Спартака» поехал на турнир в США, где стал звездой, забив 22 гола. В 16 лет Ковальчук подписал свой первый профессиональный контракт, причём попал не в молодёжку, а сразу в главную команду «красно-белых».

Ковальчук из системы «Спартака» оказался в системе «Атланты», выбравшей его на драфте под общим первым номером. Время локаута россиянин провёл в «Ак Барсе», а позднее — в переехавшем из Воскресенска в Мытищи «Химике». Затем Ковальчук вернулся в НХЛ и до 2013 года провёл за океаном. Июль 2013 года подарил хоккейному миру сенсацию. Илья Ковальчук объявил, что завершает карьеру в НХЛ и возвращается в Россию. Разорвав контракт с «Дэвилз», Илья заключил договор о сотрудничестве с питерским СКА на четыре года. Выиграв два раза Кубок Гагарина, игрок объявил о своём возвращение в НХЛ. Сменивший в сезоне-2019/2020 «Лос-Анджелес» на «Монреаль», а «Монреаль» затем — на «Вашингтон», был одним из главных героев хоккейной весны. Летом у Ильи истекает контракт с «Кэпиталз».

Предлагаем вашему вниманию яркие фотографии о жизни Илья Ковальчука в хоккее с начала его профессиональной деятельности по нынешний день.