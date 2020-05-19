Шнайдер: одному вратарю сложно играть 60-70 матчей за сезон. Нужна бригада с иерархией

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер признался, что является сторонником ротации голкиперов.



«Одному человеку сложно отыграть 60-70 матчей за сезон, а затем ещё от десяти до 25 поединков в плей-офф в зависимости от того, насколько успешно команда выступит в розыгрыше Кубка Стэнли. Вратарям сложнее справляться с количеством бросков и голевых моментов, темпом игры. С моей точки зрения, в команде должна быть бригада из двух вратарей со своей внутренней иерархией, при которой один голкипер проводил бы два матча из каждых трёх. Это поможет вратарям планировать на перспективу, так можно готовиться физически и морально. Вратари похожи на питчеров в бейсболе. От этой работы не устаёшь, но хорошо, когда рядом есть ещё один человек, на которого можно положиться», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.