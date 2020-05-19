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Бурдасов: думал, что к Макдэвиду «на кобыле не подъехать», но сильно ошибался

Бурдасов: думал, что к Макдэвиду «на кобыле не подъехать», но сильно ошибался
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий петербургского СКА Антон Бурдасов поделился воспоминаниями об общении с лидером «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

«Когда я приехал в Канаду, думал, что к Макдэвиду, как говорится, даже на кобыле не подъехать, но оказалось, что я сильно ошибался. Он очень адекватный парень. Как капитан, он является одним из примеров того, как надо себя вести: казалось бы, приехал какой-то пацан из России, никто его не знает, но он первый подошёл и сказал, что он мне поможет, чтобы я чувствовал себя комфортно. И три дня мы с ним везде ходили — в зал, пообедать, ещё куда-то. То есть он делал моё пребывание там максимально комфортным. Это приятно удивило», — приводит слова Бурдасова официальный сайт СКА.

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