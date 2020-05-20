Четверо россиян вошли в число главных находок на драфтах в истории НХЛ по версии TheScore

Обозреватель портала TheScore определил по одной находке на драфте для каждого клуба НХЛ за всю историю. Главный критерий — соотношение пользы хоккеиста и невысокий выбор на драфте. В рейтинг попали четверо россиян.
«Баффало Сэйбрз» представлен нападающим Александром Могильным. Его выбрали на драфте 1988 года под общим 89-м номером. Он набрал 444 очка в 381 матче в составе «клинков».
«Детройт Ред Уингз» в 1998 году под общим 171-м номером выбрал Павла Дацюка. Нападающий провёл за команду 953 матча и набрал 918 очков.
«Монреаль Канадиенс» выбрал Андрея Маркова в 1998 году под 162-м номером. Защитник провёл 990 матчей и набрал 572 очка.
«Ванкувер Кэнакс» представлен Павлом Буре. Русскую Ракету выбрали под общим 113-м номером в 1989 году. За канадскую команду он набрал 478 очков в 428 матчах.
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