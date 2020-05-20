Бадюков: Кагарлицкий начнёт сезон в звене с Яшкиным и Шипачёвым, если придёт в «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о перспективах московского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ.
«Очевидно, что Кагарлицкий, если придёт в «Динамо», начнёт сезон в первом звене вместе с Яшкиным и Шипачёвым. Во втором звене будут Даниил Тарасов, Теэму Пулккинен и Линдберг. Но также есть центрфорвард Иван Игумнов, который за последний год очень сильно прибавил. А для ротации имеется хорошая молодёжь и несколько более опытных ребят, которые погоды не испортят», — приводят слова Бадюкова «Известия».
Владимир Крикунов вернулся на пост рулевого бело-голубых в октябре 2018 года. За это время динамовцы дважды вышли в плей-офф и прошли во второй раунд Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 «Динамо» уступило будущему чемпиону – московским «армейцам», а в прошедшем сезоне бело-голубые прошли во второй раунд, после чего чемпионат был остановлен из-за пандемии коронавируса.
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