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Швейцария надеется отобрать у России право проведения чемпионата мира 2023 года

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Швейцария надеется отобрать у России право проведения чемпионата мира 2023 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Чемпионат мира по хоккею 2023 года, который изначально был отдан Санкт-Петербургу, может пройти в Швейцарии — о этом сообщает финское издание Iltalehti. По словам обозревателя Пекки Ялонена, швейцарцы, потерявшие чемпионат мира в нынешнем году из-за эпидемии коронавируса, рассчитывают на трудности, с которыми столкнулась Россия к подготовке к ЧМ-2023.

«Швейцария надеется на две вещи. В Питере должны построить самую большую арену на 23 тысячи зрителей, но, согласно швейцарским источникам, строительство отстаёт от графика. Второе — это решение Всемирного антидопингового агентства о запрете проведения в России крупных соревнований, на которое была подана апелляция в Международный спортивный арбитраж», — отмечает издание.

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