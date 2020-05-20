Швейцария надеется отобрать у России право проведения чемпионата мира 2023 года

Чемпионат мира по хоккею 2023 года, который изначально был отдан Санкт-Петербургу, может пройти в Швейцарии — о этом сообщает финское издание Iltalehti. По словам обозревателя Пекки Ялонена, швейцарцы, потерявшие чемпионат мира в нынешнем году из-за эпидемии коронавируса, рассчитывают на трудности, с которыми столкнулась Россия к подготовке к ЧМ-2023.



«Швейцария надеется на две вещи. В Питере должны построить самую большую арену на 23 тысячи зрителей, но, согласно швейцарским источникам, строительство отстаёт от графика. Второе — это решение Всемирного антидопингового агентства о запрете проведения в России крупных соревнований, на которое была подана апелляция в Международный спортивный арбитраж», — отмечает издание.

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