Швейцария надеется отобрать у России право проведения чемпионата мира 2023 года
Чемпионат мира по хоккею 2023 года, который изначально был отдан Санкт-Петербургу, может пройти в Швейцарии — о этом сообщает финское издание Iltalehti. По словам обозревателя Пекки Ялонена, швейцарцы, потерявшие чемпионат мира в нынешнем году из-за эпидемии коронавируса, рассчитывают на трудности, с которыми столкнулась Россия к подготовке к ЧМ-2023.
«Швейцария надеется на две вещи. В Питере должны построить самую большую арену на 23 тысячи зрителей, но, согласно швейцарским источникам, строительство отстаёт от графика. Второе — это решение Всемирного антидопингового агентства о запрете проведения в России крупных соревнований, на которое была подана апелляция в Международный спортивный арбитраж», — отмечает издание.
Фазель: по ЧМ-2023 будет отдельное слушание в CAS. Неправильно наказывать целую страну
- 20 мая 2020
-
18:53
-
18:38
-
12:05
-
10:16
-
07:00
- 19 мая 2020
-
22:34
-
09:00
- 18 мая 2020
-
07:00
- 17 мая 2020
-
21:49
-
21:21
-
21:12
-
20:53
-
20:41
-
20:39
-
20:25
-
19:30
-
07:00
- 16 мая 2020
-
10:50
-
07:00
- 15 мая 2020
-
17:35
-
12:30
-
07:00
- 14 мая 2020
-
07:00
- 13 мая 2020
-
16:00
-
07:00
- 12 мая 2020
-
07:00
- 11 мая 2020
-
17:41
-
07:00
- 10 мая 2020
-
07:00
- 9 мая 2020
-
14:29
-
07:00
- 8 мая 2020
-
20:40
-
15:30
-
14:30
-
11:30
Партнерский контент