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Пашков: Ерёменко держит высокий уровень, но Бочарову нужно занимать более лидирующую роль

Пашков: Ерёменко держит высокий уровень, но Бочарову нужно занимать более лидирующую роль
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о вратарской бригаде московского «Динамо» Александр ЕрёменкоИван Бочаров.

«В минувшей серии плей-офф против «Спартака» Ерёменко показал, что по-прежнему держит высокий уровень. Во многом благодаря ему «Динамо» прошло дальше. Поэтому Александр со своим опытом и мастерством ещё поможет команде.

Но важно, чтобы и смена росла. Необходимо, чтобы Бочаров прибавлял и занимал все более лидирующие роли. Ну и надеюсь, что кто-то из молодых вратарей динамовской системы заявит о себе», –приводят слова Пашкова «Известия».

Напомним, в сезоне-2019/2020 «Динамо» заняло четвёртую строчку Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде «Динамо» победило «Спартак» (4-2), после чего плей-офф был прерван из-за коронавируса.

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