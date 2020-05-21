Пашков: Ерёменко держит высокий уровень, но Бочарову нужно занимать более лидирующую роль

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о вратарской бригаде московского «Динамо» Александр Ерёменко — Иван Бочаров.



«В минувшей серии плей-офф против «Спартака» Ерёменко показал, что по-прежнему держит высокий уровень. Во многом благодаря ему «Динамо» прошло дальше. Поэтому Александр со своим опытом и мастерством ещё поможет команде.



Но важно, чтобы и смена росла. Необходимо, чтобы Бочаров прибавлял и занимал все более лидирующие роли. Ну и надеюсь, что кто-то из молодых вратарей динамовской системы заявит о себе», –приводят слова Пашкова «Известия».



Напомним, в сезоне-2019/2020 «Динамо» заняло четвёртую строчку Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде «Динамо» победило «Спартак» (4-2), после чего плей-офф был прерван из-за коронавируса.