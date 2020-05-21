Дюшейн: не хотим Кубок коронавируса. Нужно сохранить целостность плей-офф

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн поделился мнением о возможности возобновления сезона НХЛ.
«Игроки, тренеры и персонал должны быть в безопасности. Не должно быть риска, что кто-то заболеет, и я думаю, что это будет самым большим препятствием. Мы не можем ставить спорт, бизнес и доходы выше этого.
Плей-офф с 24 командами? Считаю, нужно, чтобы всё было как можно более традиционно. Мне бы очень хотелось, чтобы в плей-офф вышли 16 команд. Возможно, стоит проводить матчи немного чаще, потому что ребята будут свежими. Можно проводить матчи в три часа в пятницу и в семь часов в субботу.
Я думаю, нужно сохранить целостность плей-офф, насколько это возможно. Мы не хотим Кубок коронавируса. Я беспокоюсь, что, если мы форсируем события и попробуем провести плей-офф, это будет немного бесполезно и не совсем правильно. Кто бы ни выиграл кубок, люди всегда будут пытаться отобрать его. Парни не заслуживают этого», – цитирует Дюшейна Sportsnet.
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