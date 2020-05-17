Гудас: нас не пустили на Олимпиаду, но теперь готовы рисковать нашим здоровьем из-за денег

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» и сборной Чехии Радко Гудас высказался против возобновления сезона НХЛ в условиях пандемии коронавируса.

«Не думаю, что мы должны продолжать играть, когда во всём мире отменили сезоны. Нас не пустили на Олимпиаду, чтобы мы не получили травмы, и в то же время они хотят продолжать сезон НХЛ. Если мы продолжим играть, наш спорт пойдёт как бы против течения. Деньги есть деньги. Сегодня именно они движут миром. Немного грустно, что теперь из-за денег они готовы рисковать здоровьем игроков.

Если один парень поймает вирус, он может распространить его по лиге за неделю. А они планируют играть каждый с каждым. Один случай, и сезон можно будет отменять заново. Есть ли смысл возобновлять его с такими рисками? От зрителей тоже много зависит. Когда всё идёт хорошо, фанаты подталкивают команду к победе, а если проигрывает – могут разбудить её. Без этого фона теряется магия НХЛ. Можно играть тогда хотя бы здесь, в Бероуне, это то же самое.

Я не думаю, что реально провести всё лето, будучи запертым в комнате. Это вопрос личной свободы. Обычно летом ты сосредоточен на себе или своей семье. Всё время сидеть в гостиничном номере мне было бы тяжело», – цитирует Гудаса Ceska Televize.