Третьяк: Брежнев меня расцеловал – до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о встрече с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

«Брежнев вообще любил хоккей, приезжал на все чемпионаты. Мы играли с финнами в 1981 году. А до этого мы ему купили подарки на Кубке Канады, а как отдать, не знали. И вот его день рождения, мы играем с финнами, первый период проигрываем 1:2, вдруг прибегает министр спорта: «Так, Третьяк, Макаров, побежим Брежневу и Черненко вручать подарки!» Финны не поняли, почему перерыв 45 минут. Мы сказали, что лёд не готов, что-то испортилось. А на самом деле мы бегали к нему в ложу. Мне надо было снимать щитки эти все.



Я к нему подбежал, а Брежнев меня расцеловал – до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос. Говорит: «А что это вы финнам проигрываете?» Я отвечаю: «Леонид Ильич, мы сейчас выиграем. Мы финнам никогда не проигрываем». Дальше говорит: «Что это у вас, на каком языке фамилии написаны? Не разберу». Министр спорта подбегает: «Вы знаете, у нас Евротур, у нас чехи, финны, шведы, всё должно быть на английском». Брежнев: «А, ну ладно, играйте». Но за ночь нам всем переделали, написали на русском языке, чтобы Леонид Ильич видел, кто на площадке, какие фамилии», – рассказал Третьяк в эфире YouTube-канала «Русская планета».