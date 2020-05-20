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Третьяк: после ЧМ-2008 президент сказал — забирайте хоккей, мне нужно объединить россиян

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк: после ЧМ-2008 президент сказал — забирайте хоккей, мне нужно объединить россиян
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о значении российского хоккея.

«Сегодня ведь самый популярный хоккеист в мире – Овечкин. А он россиянин. Его боготворят, людям политика не важна, они его любят и уважают.

Когда меня к президенту вызвали и спросили, чего это мы за 15 лет с 1993 года чемпионами мира не становились, я ответил – ну, так-то и так-то. Он сказал: ну давайте, хоккей забирайте. Мне не победы нужны, мне россиян объединить надо.

Когда идёт Олимпиада – смотрят все, потому что это Россия. Это наша гордость, любой спортсмен если наш выходит, вся страна болеет и переживает за каждого. И патриотизм – это хорошее чувство, его не надо бояться, это твоя страна, ты здесь вырос, тебя научили играть или трудиться, воспитали тебя», — цитирует Третьяка «Русская планета».

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